Ultimi giorni di saldi | quando finiscono regione per regione

(Di sabato 2 settembre 2023) L’estate 2023, che ricorderemo senz’altro per essere stata torrida e costosissima, manifestazione implacabile del cambiamento climatico che ancora qualcuno nega, ha visto anche una flessione dei consumi non indifferente, seppur in ripresa rispetto al periodo pandemico. Anche il settore moda ne ha risentito parecchio, con negozi mai presi d’assalto, nemmeno a fronte di sconti del 50 o 70%, e con prezzi in impennata nel comparto vestiti e accessori. Luglio 2023 è stato il mese più caldo mai registrato in termini di temperatura media globale, come hanno dichiarato l’Organizzazione meteorologica mondiale e il Copernicus Climate Change Service: durante i primi 23del mese, la temperatura media globale è stata di 16,95°C. Un dato ben al di sopra del record precedente di luglio 2019, pari a 16,63°C. A livello di costi, è stata un’estate che ha letteralmente stritolato ...

'Non ho la sfera di cristallo per dare certezze, abbiamo visto negliche e' bastata una minaccia di sciopero in Australia per far oscillare i prezzi (del gas, ndr) ma direi che avendo ...... citato sul canale Telegram del ministero della Difesa di Kiev dopo che venerdì gli Usa hanno riconosciuto i 'notevoli progressi' della controffensiva ucraina negli. L'esercito di Kiev ...Solo glicinque. 45 cattedre vennero messe a disposizione in Lombardia, pertanto 45 ... La legge stabilisce massimo 60per depositare la sentenza. Si passa quindi al 30 luglio. Ho ...

Le foto degli ultimi giorni a Venezia Il Post

Serra San Quirico – L’estate sta finendo, la scuola sta per ricominciare e chi può si sta godendo gli ultimi giorni di ferie e le ultime feste paesane, come quella in calendario per sabato 9 settembre ...Non ho la sfera di cristallo per dare certezze, abbiamo visto negli ultimi giorni che e' bastata una minaccia di sciopero in Australia per far oscillare i prezzi (del gas, ndr) ma direi che avendo ...