Ultime Notizie – Trento | scontro in volo tra deltaplano e parapendio | un morto

(Di sabato 2 settembre 2023) Un pilota tedesco è mortp nel tardo pomeriggio di oggi, 2 settembre 2023, dopo unoinfra il suoe ildi un pilota italiano. La collisione è avvenuta nei pressi di Vetriolo (Levico Terme): le due persone, dopo il decollo, stavano volando a una quota di circa 1600 metri. L’allarme al Numero unico per le emergenze 112 è arrivato intorno alle 16:45, da parte di diverse persone che, assistendo alla scena, hanno prontamente allertato i soccorsi. La Centrale unica di Trentino emergenza ha chiesto dunque l’immediato intervento dell’elicottero, mentre il personale della stazione di Levico Terme si è messa a disposizione in piazzola prima di raggiungere il luogo dell’incidente via terra. Le numerose chiamate effettuate da più persone che riferivano coordinate diverse hanno inizialmente reso ...