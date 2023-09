Ultime Notizie Serie A | Roma-Milan 1-2 | le parole di Pioli e il silenzio di Mourinho

Misure drastiche contro i cinghiali : per contenere il numero di suini selvatici scende in campo l'esercito italiano . Lo scopo è quello di ridurre il rischio di aggressioni alla cittadinanza, ma ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:... "Grazie Chucky, in bocca al lupo!" Ecco il post su Instagram: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: Cremlino non esclude atto deliberato su morte di Prigozhin Virgilio Notizie

Venezia — In mancanza dei divi americani bloccati dallo sciopero di Hollywood, a Venezia è tornato Orson Welles, per come ha potuto. La sezione Classici della Mostra del cinema propone un piccolo ...Anzi, le ultime mosse economiche del governo hanno destato sconcerto. A partire dalla vexata quaestio della tassa sui cosiddetti extraprofitti delle banche, annunciata maldestramente come il ...