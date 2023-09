Ultime Notizie Roma del 02-09-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 settembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Ustica il 19 dell’Italia precipitato il 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese sostiene in un’intervista a Repubblica l’ex premier Giuliano Amato Era scattato un piano per l’aereo sul quale volava Gheddafi racconta me leader libico sfuggire alla trappola perché avvertito da classi adesso iniziamo a lavare l’onta che pesa su Parigi le parole di amato dopo 40 anni le vittime Innocenti di non hanno avuto giustizia perché continuava a nascondere la verità è arrivato il momento di gettare luce su Un terribile segreto di stato e potrebbe farlo Macron potrebbe farlo da nato sottolinea ancora amato nell’intervista aggiunge che la versione più credibile quella della responsabilità dell’Aeronautica francese con la complicità degli americani ...