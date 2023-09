Ultime Notizie Roma del 02-09-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il dc9 dell’itavia precipitato vicino ad Ustica il 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese in un’intervista a Repubblica l’ex premier Giuliano Amato Era scattato un piano per colpire l’aereo sul pane con la dà ti racconta Meli del livico sfuggire alla trappola perché avvertito da Croazia adesso iniziamo a lavare l’onta che pesa su Parigi le parole chiamato dopo 40 anni le vittime non c’è anche dirti che non hanno avuto giustizia perché continuava a nascondere la verità è arrivato il momento di gettare luce su Un terribile segreto di stato e potevi farlo Macron potrebbe farlo lanato sottolinea ancora amato nell’intervista Aggiungendo che la versione più credibile quella della responsabilità dell’Aeronautica francese con la complicità degli americani Bisogna verificare ...