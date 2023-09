Ultime Notizie Roma del 02-09-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 settembre 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in Europa per contare deve avere una forza economica e non solo commerciale non deve essere solo un grande mercato ma deve avere la capacità di competere a livello industriale lo ha detto il ministro degli Esteri vicepremier Antonio Tagliani nel suo intervento ma al Forum Ambrosetti giunto alla sua 49a edizione in programma al Cernobbio fino a domenica una nave mercantile partita dal Ucraina è stata localizzata vicino alle acque territoriali Burger e si tratta della Anna Teresa una porta rinfuse battente bandiera Liberiana che trasportava 56000 tonnellate di ghisa dopo aver lasciato il porto ucraino degli ordini secondo il Ministro delle Infrastrutture zaino olexandr supercoop venerdì un’altra nave La Auchan kurtesi battente bandiera delle isole Marshall aveva lasciato lo ...