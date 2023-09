Ultime Notizie Roma del 02-09-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 settembre 2023)dailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nel secondo giorno di papà Francesco in Mongolia arriva dal pontefice l’esortazione alla collaborazione per un futuro di pace vengo qui come un pellegrino di amicizia che giunge in punta di piedi ha detto alle autorità e al corpo diplomatico portando contendono il facsimile della lettera che il gran Khan invio al Papa Innocenzo IV quasi 800 anni fa due giorni dopo il disastro ferroviario che ha causato la morte di 5 operai della ditta per travolti da un treno in corsa a Brandizzo nel Torinese la notte tra il 30 e il 31 agosto la procura direi scritto sul registro degli indagati due superstiti alla strage il primo nome quello di Antonio Massa 46 anni di Grugliasco Torino ha detto al cantiere in cui lavoravano le vittime della società sigifer di borgovercelli ...