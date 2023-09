Ultime Notizie Roma del 02-09-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 settembre 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Vitale in studio ci sono i primi 2 iscritti nel registro degli indagati per la strage di Brandizzo dove 5 Price sono morti dopo essere stati investiti da un treno mentre ero al lavoro sui binari della linea ferroviaria Milano Torino nel Torinese Nella notte tra il 30 e il 31 agosto in due indagati sono L’addetto al cantiere in cui lavoravano le vittime e il capo cantiere dell’azienda Vercellese che aveva in appalti lavori di manutenzione sui binari collega delle 5 vittime sopravvissute all’incidente perché ho visto i fari del treno in arrivo di riuscita a spostarsi su un altro binario le ipotesi di reato per cui Indaga la procura di Ivrea sono quelle di omicidio plurimo e disastro ferroviario e non ti esclude che si procederà per dolo eventuale Dalle prime ...