Ultime Notizie Roma del 02-09-2023 ore 07 | 10

(Di sabato 2 settembre 2023)dailynews radiogiornale sabato 2 settembre Buona giornata da Francesco Vitale in studio in apertura la strage degli operai travolti sui binari di Brandizzo giorni dopo il disastro ferroviario che ha causato la morte di 5 operai travolti da un treno in corsa nel Torinese la notte dal 30 al 31 agosto la procura di Ivrea scritto sul registro degli indagati le prime due persone il primo nome per la strage ferroviaria è quello di Antonio Massa 46 anni di Grugliasco Torino ha detto al cantiere in cui lavoravano le vittime della società sigifer di borgovercelli secondo l’ipotesi della procura avrebbe dovuto impedire gli operai di iniziare il lavoro in attesa del passaggio del treno che li ha il secondo indagato e Andrea girardin GB 52 anni di borgovercelli capo cantiere della sigifer e collega delle 5 vittime Si è salvato per miracolo perché entra visto i fari del ...