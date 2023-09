Ultime Notizie – Pakistan | donna lapidata dai parenti per adulterio | la vicenda

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 2 settembre 2023) Unaa è statadaiinper una presunta relazione extraconiugale. Fonti locali citate dal quotidianoo ‘Dawn’ hanno riferito che laè morta per mano del marito, del cognato e di una terza persona, che l’hannoe picchiata con un oggetto contundente nel distretto di Rajanpur e che successivamente sono scappati. Hanno inoltre evidenziato che laè stata sottoposta due anni fa a due riti tribali in cui ha dovuto camminare su carboni ardenti e rimanere per un po’ con la testa immersa nell’acqua per dimostrare la propria innocenza rispetto alle accuse mosse contro di lei per presunta infedeltà. Le autorità hanno aperto un’indagine sull’accaduto e hanno accusato i sospettati ...