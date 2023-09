Ultime Notizie – “Nessuna decenza davanti morte orsa”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 2 settembre 2023) La stagione della caccia “si apre oggi anticipatamente” con le preaperture all’indomani dell’uccisione dell’Amarena e “con un cacciatore che spara e uccide lasciando soli due cuccioli. Non c’è, nulla riesce a fermarli, neanche le alluvioni o gli incendi. Ma è normale che si autorizzi l’apertura anticipata della caccia in regioni come Emilia Romagna e Sicilia? Non importa a nessuno, gli unici che a parole dicono di essere contro la caccia sono i Verdi, ma sono rimasti ben pochi”, denuncia all’Adnkronos Carla Rocchi, presidente dell’Enpa, Ente Nazionale per la Protezione degli Animali. “La politica se ne disinteressa, o meglio è interessata solo a quei 500mila voti, tanti quanti sono i cacciatori in Italia. Alla politica, o al governo, -incalza Rocchi – non interessa neanche la procedura di infrazione che Bruxelles sta per avviare ...