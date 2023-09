Ultime Notizie – Neonata trovata morta in culla a Caserta | sul corpo ecchimosi e scottature

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 2 settembre 2023) Unaè stataquesta mattina nellain casa dei genitori a Santa Maria a Vico, in provincia di. Sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni, chiamati dai sanitari del 118, che hanno riscontrato suldella bambina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione