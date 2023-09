Ultime Notizie – MotoGp Barcellona | Espargaro vince la gara sprint davanti a Bagnaia

(Di sabato 2 settembre 2023) Aleixladeldi Catalogna. Sul circuito del Montmelò alo spagnolo dell’Aprilia si imponealla Ducati del campione del mondo e leader iridato Francesco ‘Pecco’e al connazionale e compagno di squadra Maverick Vinales. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

L'amministrazione Biden invierà per la prima volta a Kiev le controverse munizioni perforanti contenenti uranio impoverito, mandate finora solo da Londra. Lo rivela sul proprio sito la Reuters, dopo ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle... se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Le notizie di calciomercato dell'1 settembre 2023 Sport Fanpage

Sui social ha voluto ribadire la determinazione e le intenzioni, sollecitando anche i compagni. Questo il messaggio che si legge nella sua ultima storia: “Avanti Lazio”. Un po’ anche per i tifosi.Silea, 2 set. - (Adnkronos) - Marzio Innocenti ha annunciato la propria intenzione di candidarsi per un secondo mandato quale Presidente della Federazione Italiana Rugby in occasione dell’Assemblea de ...