Ultime Notizie – “Mio padre avvisò Gheddafi nell”86?

(Di sabato 2 settembre 2023) “É già scritto anche sui libri di Storia che mioavvertìche lo avrebbero bombardato. Ma nel 1986”. Lo scrive su Twitter Bobo Craxi, con riferimento all’intervista di oggi a Repubblica di Giuliano Amato, che ricorda come fu Bettino Craxi ad avvertire il leader libico, Muammar, del rischio di un attentato nei suoi confronti. Il retroscena svelato da Amato sembra ricondurre la vicenda ai fatti di Ustica, risalenti al 27 giugno dell”80. Ma il figlio dell’ex leader socialista vuole precisare che la ‘soffiata’ afu un fatto successivo, di sei anni dopo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione