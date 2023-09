Ultime Notizie – “In difesa Bremer e Danilo | dubbi tra Gatti e Alex Sandro”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 2 settembre 2023) Alla vigilia di Empoli-Juve, “non c’è unatitolare. Ho sei difensori, tutti titolari. Domani giocheranno, ho uno tra”. Così l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri in conferenza stampa sul match. “Fagioli – continua – può diventare un buon regista, ma per ora Locatelli è il titolare: sta facendo bene e sono dispiaciuto per i fischi di domenica, così come per quelli ad. Sono due giocatori affidabili, che come tutti possono fare più o meno bene”. “Abbiamo condiviso tutto quello che è stato fatto, sia in uscita che nelle possibilità di entrata. Cambiare i giocatori tanto per cambiare le facce non aveva senso: non c’è stata possibilità di prendere qualcuno che migliorasse ...