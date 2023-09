Ultime Notizie – “Il porno non la alimenta | anzi Vi spiego perché”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 2 settembre 2023) “Illa violenza? Non sono d’accordo, semmai è il contrario“. Così all’Adnkronos l’attore e regista hard Rocco Siffredi, commentando un articolo di Lilly Gruber nel quale la giornalista, dalle colonne di 7, il settimane del Corriere della Sera, individua nellagrafia dilagante online, il colpevole, almeno parziale, dell’aumento dei casi violenza contro le donne e dei recenti stupri – come quello di Caivano o Palermo – commessi sempre più da ragazzi giovanissimi. “Il problema alla base di questo fenomeno è che il sesso, oggi, è accessibile anche ai minori e in modo indiscriminato. Bisognerebbe fare educazione sessuale ai più giovani, ma anche un’educazione tecnologica in modo che tutti sappiano cosa vedere o non vedere sul proprio telefonino. Non è vero però che ilincita alla violenza ...