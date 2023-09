Ultime Notizie – “Dc9 fu abbattuto da missile francese | Macron chieda scusa”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 2 settembre 2023) Il Dc9 dell’Itavia, precipitato vicino a Ustica il 27 giugno 1980, fuda un. “La versione più credibile è quella della responsabilità dell’aeronautica, con la complicità degli americani e di chi partecipò alla guerra aerea nei nostri cieli la sera di quel 27 giugno”. Così l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, in un’intervista a ‘la Repubblica’, parlando della strage di Ustica. “Si voleva fare la pelle a Gheddafi, in volo su un Mig della sua aviazione. E il piano prevedeva di simulare una esercitazione della Nato, con molti aerei in azione, nel corso della quale sarebbe dovuto partire uncontro il leader libico: l’esercitazione era una messa in scena che avrebbe permesso di spacciare l’attentato come incidente involontario”, ha aggiunto. “Gheddafi fu ...