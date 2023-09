Ultime Notizie – “Chiuso accesso a mare Maddalusa”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 2 settembre 2023) “Invece di vigilare e sanzionare chi abbandona i rifiuti, il dipartimento regionale aziende foreste demaniali, hagli accessi al, impedendo di fatto la pubblica fruizione della spiaggia, in piena stagione balneare…complimenti!”. Questa la denuncia dell’associazioneamico di Agrigento. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione