UFFICIALE – Kolo Muani è un nuovo giocatore del PSG

(Di sabato 2 settembre 2023) Ieri si è chiusa ufficialmente la finestra estiva di calciomercato, ma i grandi colpi non sono assolutamente mancati. A concludere con il botto, infatti, è stato il PSG che a pochi minuti dal gong, ha annunciato l’acquisto di Randaldall’Eintracht Francoforte. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il centravanti francese approda a Parigi per una cifra intorno ai 90 milioni di euro bonus compresi. Dopo vari tira e molla, alla fine il classe ’98 torna in patria dove formerà un super trio offensivo con Mbappé e Dembélé.-PSG: ecco l’ultimo grande colpo dell’estate dei parigini Cercato anche dal Bayern Monaco prima che i bavaresi virassero su Kane,è stato al centro di diversi rumors di mercato. Il prodotto del vivaio del Nantes, infatti, ...

22:17 Psg, colpo sul gong: arrivaMuani per 90 milioni Alla fine RandalMuani sarà un ... 20:54 Milan,Jovic Luka Jovic è un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante serbo, che non ...... per lui, svincolato, può aprirsi un'opportunità in Arabia Saudita 18.10 -Freuler al ...per il prestito di Luka Jovic dalla Fiorentina 17.30 - Il Paris Saint - Germain è vicino aMuani : ...Ora è: a svelare il trasferimento è stato il sito della Lega di Serie A. Il belga va al ... Qualora dovesse sbloccarsi la cessione diMuani al Paris Saint Germain, il club tedesco ...

Il PSG ufficializza Kolo Muani: affare da 90 milioni di euro Goal Italia

Ecco il comunicato ufficiale del club londinese: "Il Club è lieto di confermare l'arrivo di Fodé Ballo-Touré dal Milan. (TUTTO mercato WEB) Mercato Milan, deciso il futuro di Kolo Muani! Cosa succede.Il mercato in entrata in Ligue 1 si è concluso alle 23 di venerdì e, senza alcun tipo di sorpresa, è il Paris Saint-Germain a togliersi lo sfizio dell'ultimo colpo a… Leggi ...