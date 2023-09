Udinese-Frosinone oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) L’, ancora a secco di vittorie, ospita ilnella terza giornata diA in una gara che sarà trasmessa solo da DAZN. Il match è in, sabato 2 settembre, alle 18.30. Sottil riparte dalla coppia Lucca-Thauvin in avanti e conferma il terzetto di centrocampo composto da Lovric, Walace e Samardzic, con Ferreira e Kamara sugli esterni. Confermato anche il blocco arretrato: Silvestri in porta, con Kabasele, Bijol e Perez in difesa. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora A parte Turati, che recupera il posto da titolare in porta al posto di Cerofolini, Di Francesco dovrebbe confermare l’undici che ha battuto l’Atalanta: Oyono, Monterisi, Simone Romagnoli e Marchizza in difesa, Gelli, Mazzitelli e ...