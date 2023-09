Udinese-Frosinone le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 2 settembre 2023) : friulani a caccia di una vittoria scacciacrisi, ilvuole sfruttare l’entusiasmo dopo la vittoria contro l’Atalanta. Gara probabilmente non di alta classifica ma sicuramente interessante per la lotta salvezza:si affrontano per cercare di ottenere punti importanti per l’obiettivo da raggiungere entro fine Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.