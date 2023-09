Udinese-Frosinone | le formazioni ufficiali

(Di sabato 2 settembre 2023) Nel contesto della 3a giornata del campionato di Serie A va in scena la sfida tra. I padroni di casa, dopo un inizio di stagione fin qui abbastanza deludente, sono in cerca di riscatto. I laziali, invece, vogliono dare seguito alla bella vittoria con l’Atalanta. Ecco, di seguito, ledi. L’, reduce dall’amaro pareggio sul campo della Salernitana, è apparsa una squadra ancora un po’ arrugginita e da rodare. Gli uomini di Sottil, dopo aver ottenuto solo un punto nelle prime due giornate, cercheranno di sfruttare il fattore campo per portare a casa la vittoria. Out per questa partita gli infortunati Padelli, Ebosse, Masina, Ehizibue, Deulofeu e Brenner. Nel solito 3-5-2, dunque, spazio agli stessi undici ...

Commenta per primo(3 - 5 - 2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.(4 - 3 - 3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, ...Calciomercato.it vi offre i match tra Bologna e Cagliari e train tempo reale. Formazioni UFFICIALI Bologna - Cagliari e- FrosinoneBOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; ...Formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori in vista del match in programma alle ore 18:30 allaArena Comunicate le formazioni ufficiali di, match in programma alle ...

Diretta Udinese-Frosinone ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Alle 18:30 in contemporanea si disputeranno le sfide tra Bologna-Cagliari e Udinese-Frosinone. In attesa del fischio d’inizio dei due match, gli allenatori impegnati al Dall’Ara e alla Dacia Arena ...Comunicate le formazioni ufficiali di Udinese-Frosinone, match in programma alle 18:30 di questo sabato di Serie A. Subito titolare Soulé, acquistato negli scorsi giorni dalla Juventus. Nell’undici ...