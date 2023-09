Udinese | Brenner si è operato | i tempi di recupero

(Di sabato 2 settembre 2023) L’ha comunicato ch, attaccante arrivato nell’ultimo mercato dalla MLS, si è. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato ufficiale dell’. COMUNICATO –Calcio comunica chesi è sottoposto ad intervento chirurgico per la sutura tendinea del retto femorale della coscia destra. L’intervento, effettuato a Barcellona presso la clinica del professor Cugat, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà subito il percorso di riabilitazione con un prognosi di 4 mesi. In bocca al lupo

L'infortunio distrugge completamente quelli che sono i piani del club, considerando i tempi di recupero lunghissimi.