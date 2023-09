Ucraina | Russia | missili Sarmat operativi Mosca | sventato attacco con droni a ponte Crimea

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – Laha dichiarato che il suo ultimo sistema di armi nucleari, il missile balistico intercontinentale, è ora operativo, secondo quanto riportato dalla Cnn. L’inizio delle operazioni di combattimento era previsto per la fine del 2022. “Il complesso strategicoè stato messo in servizio di combattimento”, ha dichiarato venerdì Yury Borisov, direttore generale della società spaziale statale Roscosmos, in un’intervista ai media. Secondo la Cnn, ilsostituirà iVoevoda di epoca sovietica, noti con la designazione NATO SS-18 “Satan”, nell’arsenale strategico russo. Come successore dell’SS-18, ilè stato soprannominato “Satana II” in Occidente. Nell’aprile dello scorso anno, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il ...

...Musk (ex Twitter) ha giocato un ruolo centrale nel permettere alla propaganda russa sull'di ...media non erano attrezzate per una guerra dell'informazione come quella condotta dalla. "...Più di 6.600 missili e più di 3.700 droni sono stati lanciati contro l'e la nostra popolazione civile. Tutto questo è. Uno stupratore, un assassino, un ladro devono essere imprigionati.... è stato inserito anche il comico Ruslan Bely, che si è espresso contro la cosiddetta "operazione militare speciale in", eufemismo usato dallaper riferirsi all'invasione. Allo stesso ...L'amministrazione Biden invierà per la prima volta a Kiev le controverse munizioni perforanti contenenti uranio impoverito, mandate finora solo ...Ieri in Ucraina si sono riaperte le scuole, quelle rimaste in piedi, a fronte delle molte, troppe, oltre un migliaio, ridotte in macerie o gravemente danneggiate dalle bombe e dai missili dall’inizio ...