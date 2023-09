Ucraina | Russia | missili Sarmat operativi Mosca | sventato attacco con droni a ponte Crimea

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 2 settembre 2023) Soprannominato 'Satana II' in Occidente, questo sistema potrebbe trasportare 10 e più più bombe nucleari mirate in modo indipendente con una gittata fino a 18.000 chilometri Laha dichiarato che il suo ultimo sistema di armi nucleari, il missile balistico intercontinentale, è ora operativo, secondo quanto riportato dalla Cnn. L’inizio delle operazioni di combattimento era previsto per la fine del 2022. “Il complesso strategicoè stato messo in servizio di combattimento”, ha dichiarato venerdì Yury Borisov, direttore generale della società spaziale statale Roscosmos, in un’intervista ai media. Secondo la Cnn, ilsostituirà iVoevoda di epoca sovietica, noti con la designazione NATO SS-18 “Satan”, nell’arsenale strategico russo. Come successore dell’SS-18, il ...