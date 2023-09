Ucraina | oligarca sostenitore di Zelensky accusato di frode

(Di sabato 2 settembre 2023) Kiev, 2 set. (Adnkronos) - Ihor Kolomoisky, unucraino e principaledella campagna presidenziale di Volodymyrnel 2019, è stato ufficialmenteper. Lo ha reso noto il Servizio di sicurezza dell'(Sbu). La Sbu e l'Ufficio per la sicurezza economica dell'hanno dichiarato che indagheranno su Kolomoisky pere riciclaggio di proprietà ottenute illegalmente. Kolomoisky non ha ancora commentato pubblicamente le accuse. Secondo l'ufficio del procuratore generale dell', le indagini preliminari si concentreranno sul presunto ruolo di Kolomoisky nel riciclaggio di oltre 130 milioni di dollari trasferiti all'estero. L'ufficio ha affermato che Kolomoisky avrebbe effettuato i ...

E ' pur vero che Zelensky l'anno scorso ha formalmente privato della cittadinanzail suobenefattore dopo l'accusa di frode negli Stati Uniti, ma tutti hanno interpretato questa ...L'controllava Ukrtatnafta, la più grande società di raffinazione dell', fino a quando non è stata sequestrata dal governo a novembre, poiché considerata una risorsa nazionale critica ...L'controllava Ukrtatnafta, la più grande società di raffinazione dell', fino a quando non è stata sequestrata dal governo a novembre, poiché considerata una risorsa nazionale critica ...

Oligarca ucraino Kolomoisky incriminato per frode - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Kiev, 2 set. (Adnkronos) – Ihor Kolomoisky, un oligarca ucraino e principale sostenitore della campagna presidenziale di Volodymyr Zelensky nel 2019, è stato ufficialmente accusato per frode. Lo ha re ...L'oligarca ucraino Igor Kolomoisky è stato incriminato formalmente per presunta manipolazione finanziaria delle sue partecipazioni nel settore del petrolio e del gas: lo riportano i media ucraini. (AN ...