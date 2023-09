Ucraina | media turchi | ' nuovo accordo grano prevederebbe scongelamento beni russi'

(Di sabato 2 settembre 2023) Ankara, 2 set. (Adnkronos) - Unpacchetto di proposte delle Nazioni Unite su unsui cereali prevede la riconnessione di Rosselkhozbank a Swift e lodei. Lo riferisce l'agenzia turca Anadolu, precisando che "in una conferenza stampa a Mosca con l'omologo russo Sergej Lavrov, il ministro degli Esteri Hakan Fidan ha affermato che l'Onu ha preparato unpacchetto di proposte, tenendo conto del contributo dellaa, e che, secondo Ankara, ciò costituirebbe una base adeguata per il rilancio dell'iniziativa. Le componenti più importanti di questo pacchetto di proposte sono la riconnessione della Banca agricola russa al sistema Swift e lodeidelle aziende russe che producono ...

... dalla palleggiatrice Alessia Orro e dal libero Beatrice Parrocchiale nel corso del consueto... Ceca -3 - 2 (25 - 22; 25 - 22; 20 - 25; 10 - 25; 15 - 12) QUARTI DI FINALE Palazzo Wanny (..."L'Italia sconta una congiuntura poco favorevole, per diversi motivi, dalla guerra inal ...di luglio del fondo monetario internazionale ci dicono che l'Italia nel 2023 crescerà più della...Le autorità stanno portando la repressione delle libertà in Russia a un livello senza precedenti nell'arco di un anno dall'assalto di Mosca all', con la chiusura deiindipendenti e dei ...

Mosca, sventato raid droni su ponte Crimea. Usa, proiettili all'uranio impoverito per i carri Abrams - La prima nave da Odessa su nuovo corridoio arrivata a Cagliari - La prima nave da Odessa su nuovo corridoio arrivata a Cagliari RaiNews

L'amministrazione Biden invierà per la prima volta a Kiev le controverse munizioni perforanti contenenti uranio impoverito, mandate finora solo da Londra (ANSA) ...(Due rinfuse in partenza dalla zona di Odessa il 1° settembre; foto courtesy Ministero delle Infrastrutture) Odessa. Funzionari ucraini riferiscono ...