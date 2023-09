Ucraina | ex ambasciatore Usa in Russia | ' Putin ha molta paura di perdere la Crimea'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Washington, 2 set. (Adnkronos) - L'degli Stati Uniti indal 2011 al 2014, Michael McFaul, ritiene che il presidente russo Vladimirabbiadila. Parlando al canale ucraino 'Espresso Tv', il diplomatico ha affermato che"teme il trasferimento della guerra in, nel vostro Paese, non nel suo. Questo è ciò che teme di più, perché minerebbe la legittimità della sua guerra in". McFaul ha aggiunto che l'incapacità didi mantenere lasarebbe una "conseguenza minacciosa per il suo regime". Riferendosi alla partecipazione del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov al vertice dei Brics al posto di ...