Uccisa l’orsa Amarena | avvistati i cuccioli | si tenta di prenderli VIDEO

... grazie alle segnalazioni di cittadini i due cuccioli dell'...con un colpo di fucile la notte di ieri nel piccolo comune .... di 56 anni, allevatore dello stesso Comune, subito denunciato ...Convinta animalista e più volte schierata nella battaglia in difesa degli orsi del Trentino, Murino ha deciso di portare il suo cane con lei per ricordareAmarena,in Abruzzo da una ...approfondimento Parco Nazionale d'Abruzzo,a fucilateAmarena FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Come funziona lo spray anti - orso in arrivo in Trentino Il ...

Uccisa a fucilate l'orsa Amarena in Abruzzo. L'uomo che ha sparato: 'Ho avuto paura' - Cronaca - Ansa.it Agenzia ANSA