“Tutte le guerre di Putin Dalla Cecenia all’Ucraina” | il libro di Mark Galeotti

Leggi su 361magazine

(Di sabato 2 settembre 2023) Un saggio che spiega come le strategie militari di Vladimirhanno inesorabilmente ridisegnato la Russia del XXI secolo e pesantemente condizionato gli assetti geopolitici europei e mondiali Esce per GREMESE, per la sua prima versione italiana, aggiornata in tempo reale. il volume diLEDI. Un saggio scritto dal più accreditato analista internazionale della Russia contemporanea che guida i lettori lungo i “sentieri di guerra” di Vladimir. Una ricostruzione dettagliata che getta nuova luce sui vecchi conflitti e chiarisce in prospettiva le ragioni e i probabili epiloghi dell’ultimo attacco sferrato dall’Orso russo attualmente in corso.traccia una minuziosa panoramica dei conflitti che hanno coinvolto la Russia da quando ...