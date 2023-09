Turris | Caneo | “Benevento squadra importante | ma potrebbe avere un problema”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto per il debutto in campionato della. La compagine corallina sarà subito impegnata in un derby, uno dei tanti che contraddistingueranno il girone C di Lega Pro. Domani sera, calcio di inizio ore 20:45, la formazione di Brunoriceverà al “Liguori” la visita daldi Matteo Andreoletti. Il tecnico di Alghero, tornato alla guida della, ha presentato in conferenza stampa la sfida con i giallorossi. Tattica – Abbiamo sempre individuato, tra i nostri principi di gioco, la caratteristica di partire forte. Indipendentemente contro chi giocheremo, la nostra deve sempre essere un’azione aggressiva, intraprendente e propositiva.– Affrontiamo una, con nomi importanti in rosa. Come ...