Turista dispersa dopo caduta da barca | denunciata un' amica

La7.it - E'da ieri sera nel lago d'Iseo una ragazza tedesca di 20 anni. Sarebbe caduta in acqua dopo la manovra azzardata, una accelerazione improvvisa, da parte di una amica di 23 anni che ...Sono in corso le ricerche, iniziate nella serata di ieri, di unatedesca di 20 anni scomparsa nelle acque del lago d'Iseo, all'altezza di Pisogne, in provincia di Brescia. I sommozzatori sono impegnati da ore nella ricerca del corpo che, dopo la caduta ...I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno ancora cercando latedesca 20enne caduta da una barca eda ieri nel lago d'Iseo . La ricostruzione dell'accaduto si è concentrata sull'ipotesi di un incidente. Una delle altre ragazze che erano sull'...

Turista 20enne dispersa nel lago d'Iseo: era caduta dalla barca forse per una manovra azzardata di un'amica Virgilio Notizie

E' dispersa da ieri sera nel lago d'Iseo una ragazza tedesca di 20 anni. Sarebbe caduta in acqua dopo la manovra azzardata, una accelerazione improvvisa, da parte di una amica di 23 anni che si era ...In questa edizione: Lavoro, Italia sempre più vecchia, Monte Bianco, stop ai lavori, "Via della seta non ha dato effetti sperati", Strage di Ustica, le verità di Amato, Turista dispersa nel lago ...