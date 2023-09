Triathlon | World Cup Valencia 2023 | 3° Michele Sarzilla davanti a Nicola Azzano Angelica Prestia 22a tra le donne

Medaglia di bronzo per Michele Sarzilla in Coppa del Mondo, nellaCup di Valencia. Una bella giornata per i colori azzurri completata anche dall'ottima prova di Nicola Azzano che ha chiuso ai piedi del podio in quarta posizione. La medaglia del ...... con tutte le discipline in campo, dal motociclismo al, dal grande tennis a vela e ... Moto GP, Coppa Davis, Ironman, Italian Bike Festival, Campionato Dragon Boat, CsitSports Games, ...... con tutte le discipline in campo, dal motociclismo al, dal grande tennis a vela e ... Moto GP, Coppa Davis, Ironman, Italian Bike Festival, Campionato Dragon Boat, CsitSports Games, ...

Triathlon, World Cup Valencia 2023: Angelica Prestia 22a tra le donne, OA Sport

L’atleta del Livigno Team centra il terzo successo nella gara di triathlon più dura e spettacolare al mondo. Tra le donne, la svizzera Nina Zoller regala il bis ...un evento che grazie alla sua combinazione di difficoltà tecnica e bellezza paesaggistica è entrato a far parte del prestigioso circuito XTRI World Tour, che riunisce i triathlon più estremi e ...