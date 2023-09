Travis Barker dei Blink-182 rimanda i concerti in Europa per «problemi familiari» | che c' entri la gravidanza di Kourtney Kardashian?

(Di sabato 2 settembre 2023) Il batterista dei-182 torna all'improvviso negli Stati Uniti a poche ore dall'inizio del tour europeo della band: l'arrivo del suo bambino conera previsto in queste settimane, ma i fan sono preoccupati che qualcosa non vada

Tra le celebrità che possono confermarlo c'è Kourtney Kardashian , in attesa del suo quarto figlio " il primo con il marito" che dopo aver confidato ai fan del suo percorso verso la ...All'inizio di quest'anno, il batterista(che era stato fermato a inizio tour per un'operazione a un dito) ha detto ai fan che il progetto sarebbe finito prima che partissero per le date ...

