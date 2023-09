Traffico Roma del 02-09-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 settembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione Il sabato pomeriggio prosegue senza problemi per chi viaggia sulle Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24scorrevole anche sull’intero percorso della tangenziale est e questa sera appuntamento al Circo Massimo con il concerto di Max Pezzali alle 21 via dei Cerchi rimarrà comunque chiusa altra piazza di Porta Capena via San Teodoro fino a domani e Come di consueto le linee bus di zona deviano il proprio percorso ed alle 9 di questa sera chiusura per la stazione Circo Massimo della metro B sempre per la chiusura di via dei Cerchi non si escludono ulteriori disagi sul lungotevere Aventino lavori in corso siamo ora su via della Camilluccia dove fino alla fine di questo mese si viaggia tramite senso unico alternato tra via Stresa e Piazza dei Giuochi Delfici con ...