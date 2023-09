Traffico Roma del 02-09-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 settembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità questa sera appuntamento al Circo Massimo con il concerto di Max Pezzali alle 21 via dei Cerchi rimarrà chiusa altra piazza di Porta Capena e via San Teodoro fino a domani Come di consueto le linee bus di zona devi proprio percorso e dalle 9 di questa sera chiusura per la stazione Circo Massimo della metro B in alternativa sarà possibile utilizzare le stazioni di Colosseo e piramide anche il sabato lo ricordiamo le metropolitane della capitale seguono l’orario prolungato con le ultime corse dai capolinea 1:30 del mattino di domenica i lavori che interessano la linea come dico il b o sono sospesi e nel centro diper lavori di urgente e manutenzione alla gasdotto ricordiamo chiusa a salita del Buon Pastore tra via della Lungara e ...