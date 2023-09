Traffico Roma del 02-09-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 2 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto per un incidentebloccato sulla A1 milano-napoli tra Guidonia e Fianono In entrambe le direzioni verso Firenze sono 3 km di coda un km di fila in direzione di Napoli incidente anche sulla Pontina si procede in coda tra il raccordo e Castel di Decima verso Pomezia È sempre per un incidente Ci sono rallentamenti in via di Castel di Leva nei pressi di via Renato Caccioppoli nel quartiere Trullo chiusa per l’incendio di un magazzino via del Monte delle Capre tra via del Trullo e via Castiglione della Pescaia chiusa anche in via di Vigna Girelli da via delle Vigne a via Castiglione della Pescaia è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco sono deviate le linee bus di zona infine questa sera alle 21 il Circo Massimo ospita il concerto di Max Pezzali sono chiuse al ...

Riprende dunque ilsu rotaia della linea- Venafro/Roccaravindola/Isernia sulla quale i treni erano stati sostituiti con autobus fino a Campobasso. 'Gli interventi, mirati a potenziare ...... via Santa Rosa, piazza Verdi, corso Italia, piazza delle Erbe, via, piazza del Plebiscito e ... Ilproveniente da via Cavour sarà deviato in direzione via Annio/via Card. La Fontaine. ...Zelensky ha confermato che è in corso il ripristino delnavale sul Mar Nero e che 'c'è ... in provincia di Reggio Emilia, ed estradato dal Pakistan in Italia, è arrivato apoco dopo la ...

Roma-Milan all'Olimpico venerdì, Gualtieri: «Cambia la viabilità». E sul traffico chiede aiuto ai cittadini Corriere Roma

In Basilicata permane la chiusura, in via precauzionale, della strada statale 18 "Tirrena Inferiore" a Maratea (PZ) dove, nel tardo pomeriggio di ieri, il ...Il fine settimana di controesodo, contrassegnato dal bollino rosso, è caratterizzato - informa Anas - dagli spostamenti di breve, media e lunga percorrenza, con circolazione sostenuta dalle località ...