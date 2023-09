Traffico Roma del 02-09-2023 ore 08 | 30

(Di sabato 2 settembre 2023) Luceverdel’hai ritrovati nuovamente dalla redazione si mantiene regolare la circolazione lungo la rete viaria della capitale nulla da segnalare sul Raccordo Anulare sulle nell’area del Circo Massimo Questa sera alle 21 Max Pezzali in concerto già chiusa da ieri via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro con modifiche alla viabilità ulteriori chiusure alSe necessario a partire dalle ore 18 di oggi la stazione Circo Massimo della metro B sarà chiusa dalle 21 di questa sera come alternativa utilizzare le stazioni di piramide previste Inoltre modifiche anche per diverse linee bus di zona tra l’ostiense Marconi ricordiamo la chiusura del Ponte dell’Industria si tratta di lavori che si protrarranno sino a settembre dell’anno prossimo all’occorrenza si possono utilizzare Ponte Testaccio oppure Ponte Marconi ma per i ...

... via Santa Rosa, piazza Verdi, corso Italia, piazza delle Erbe, via, piazza del Plebiscito e ... Ilproveniente da via Cavour sarà deviato in direzione via Annio/via Card. La Fontaine. ...Zelensky ha confermato che è in corso il ripristino delnavale sul Mar Nero e che 'c'è ... in provincia di Reggio Emilia, ed estradato dal Pakistan in Italia, è arrivato apoco dopo la ...... 'I lavori in corso per il Giubileo per la pedonalizzazione di Piazza Pia e di via della Conciliazione stanno mettendo a dura prova ilcapitolino in una delle aree più frequentate die ...

Roma-Milan all'Olimpico venerdì, Gualtieri: «Cambia la viabilità». E sul traffico chiede aiuto ai cittadini Corriere Roma

Il Dc9 dell'Itavia precipitato vicino a Ustica il 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese. Lo sostiene, in un'intervista a La Repubblica, l'ex premier ...Il Dc9 dell'Itavia precipitato vicino a Ustica il 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese. Lo sostiene, in un'intervista a La Repubblica, l'ex premier ...