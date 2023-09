Toromania | Buongiorno è il volto bello del calcio | è lui la stella del mercato granata

Anche Ivan Juric lo pensa, basta rileggere una dichiarazione rilasciata alla fine dello scorso campionato per rendersene conto: 'per me è l'unico intoccabile che non dovrebbe essere ceduto.Anche Ivan Juric lo pensa, basta rileggere una dichiarazione rilasciata alla fine dello scorso campionato per rendersene conto: 'per me è l'unico intoccabile che non dovrebbe essere ceduto.

Toromania: giù le mani da Buongiorno. Venderlo sarebbe ... Calciomercato.com

Se c’è un giocatore nella rosa del Torino che non va venduto quello è Alessandro Buongiorno. Se c’è un giocatore che il Torino sta pensando di vendere nelle ultime ore della sessione estiva di ...