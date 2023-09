Toro gigante come passeggero in Nebraska

(Di sabato 2 settembre 2023) Un insolito incidente ha avuto luogo inquando undella specie Watusi è stato avvistato sul sedile anteriore di un veicolo appositamente modificato La situazione è stata segnalata alle autorità tramite il numero di emergenza, portando gli agenti a intervenire per indagare. L’autista responsabile di questa singolare “passeggiata,” identificatoLee Meyer, è stato sorpreso dalle reazioni delle forze dell’ordine. Le assurde spiegazioni Meyer ha spiegato di trasportare ildi nome Howdy Doody da una fiera all’altra da anni. Nonostante l’evidente violazione delle norme stradali, gli agenti hanno scelto di non emettere una multa, ma hanno invece avvertito Meyer riguardo alla pericolosità della situazione e l’hanno esortato a non continuare a trasportare l’animale in simili ...

