Giovedì 7 settembreil tradizionale concorso di rificolone e zucche in piazza Masaccio organizzato dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno con il patrocinio del Comune. E il giorno prima, mercoledì 6 settembre, ...... appena due mesi dopo la- scudetto, è qui, nella sala di Coverciano. A parlare per la prima ... Il presidente della Figcsull' addio di Mancini parlando di delusione ma non di rabbia e ...Formigine: Beer Bertola,per famiglie al parcoquesto fine settimana, sabato 2 e domenica 3 settembre, l'appuntamento con il Beer Bertola,nel parco di via Vedriani a cura de Le ...

Torna la Festa della Rificolona a San Giovanni Valdarno LA NAZIONE

Come ogni prima domenica di settembre torna infatti la Festa dell’Aquilone, che giunge alla edizione numero sessantotto e vede la presenza di aquilonisti professionisti ad animare l’intera giornata.Si è conclusa a Gioiosa Jonica la festa dell’unità dell’area metropolitana del PD. Tre giorni intensi di dibattiti ed incontri e musica, che grazie al lavoro delle donne e degli uomini del PD, che vo ...