Torna il caldo con l’anticiclone Bacco | temperature a 33 gradi fino a metà settembre

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 settembre 2023)ilcon “” ma non sarà caldissimo. E’ confermata la previsione dei giorni scorsi con la precisazione che ilafricano in arrivo connon sarà come quello di Nerone o Caronte. Infattinon prenderà in pieno l’Italia, ma prediligerà Isole Baleari, Francia e poi Germania. In Italia farà sìcome in piena estate, ma non sarà così rovente da farci sudare come ad agosto con Nerone. La forma del(nome dato in onore al dio romano del vino e quindi della vendemmia) sarà molto particolare, ovvero a omega. In praticasarà stretto a destra e sinistra da due centri di bassa pressione, come in una morsa. Generalmente tale ...