Torino | Sisto Fi | ' serve commissione per soluzioni normative su lavoro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Questo è il governo giusto per affrontare, e vincere, il tema degli incidenti e delle morti sul. Il punto di partenza è responsabilizzare le imprese, investire sulla prevenzione, attivare maggiori controlli, evitando la solita corsa a nuove dosi di sanzioni. Bisogna ripartire dalle imprese, non dalle procure, che naturalmente arrivano sempre dopo, quando è drammaticamente tardi". Così, intervistato dal Foglio, il viceministro della Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo, docente in sicurezza e salute delal Politecnico di Bari, commenta la tragedia di Brandizzo. "È necessario ragionare - prosegue - sulla risoluzione a monte del problema: bisogna investire sulla prevenzione. Gli infortuni sulnascono da eventi contro l'intenzione, colposi, è scritto ...