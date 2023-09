Tolkien fece tornare gli eroi e il mito in un mondo malato Sangiuliano | le radici non gelano

(Di sabato 2 settembre 2023) “Il 2 settembre del 1973 cessava la vita di John Ronald Reuel, scrittore, accademico e filologo, studioso accanito ma soprattutto creatore di mondi inventati nei quali, però, si realizzano valori eterni. Oggi è giustamente considerato una delle personalità più cospicue della narrativa mondiale, ben al di là del genere fantasy in cui più volte si è cercato di ‘recintare’ la sua opera”. Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro. “A distanza di 50 anni esatti dalla morte, la sua statura di autore è unanimemente riconosciuta. Fu un cattolico convinto che esaltò il valore della tradizione, della comunità e della storia cui si appartiene, un vero conservatore verrebbe da dire”, aggiunge il Ministro che conclude: “Penso che la sua opera apra il cuore alla visione di qualcosa che va oltre la prosaicità del quotidiano. Simboli ...

... si ripescano dagli archivi vecchie interviste del 2008 in cui la presidente del Consiglio si... grandissimo equivoco culturale Se le continue citazioni dei politici di destra sufossero ...In una versione del suo Legendarium, composta negli anni immediatamente successivi, il giovanedella stessa Inghilterra in un tempo remoto la Terra degli Elfi, che essi avrebbero ...... Christopher Wiseman e Robert Gilson; al gruppo si aggiunse poi un altro studente di tre anni più giovane di, che gliscoprire il fascino e il significato della poesia: Geoffrey B. ...

Tolkien fece tornare gli eroi e il mito in un mondo malato ... Secolo d'Italia

Paolo Gulisano racconta l’attualità del professore di Oxford, autore de “Il Signore degli anelli” Il 2 settembre di 50 anni fa a Bournemouth moriva il “subcreatore” di Eä, l’universo ove si trova Arda ...Sono trascorsi cinquant’anni dalla scomparsa di John Ronald Reuel Tolkien, meglio noto come JRR Tolkien. Lo scrittore, poeta, filologo, saggista e docente universitario britannico amato dai lettori de ...