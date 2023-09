The Palace di Roman Polanski è un The White Lotus in versione cinepanettone e va bene così

(Di sabato 2 settembre 2023) È la vigilia del Capodanno del 2000. Aleggiano nell'aria teorie complottiste, incertezze sul futuro e quella grande paura che il mondo possa finire da un momento all'altro. Si sta per lasciare il vecchio secolo alle spalle e si ha una grandissima voglia di entrare in questo misterioso...

Fuori concorsodi Roman PolanskiParola di Fanny Ardant, classe 1949, oggi a Lido per raccontare il suo personaggio di ricca Marchesa, bisognosa di attenzioni e con un cane che mangia solo caviale, nel filmdi Roman ...... la follia, un condensato di vita e di energia" della marchesa - corredata di chihuahua che alla neve preferisce il piumone per espletare i propri bisogni " protagonista nel corale( leggi ...

“The Palace”, a Venezia 80 il film di Roman Polanski che non ti aspetti. Che delusione!"Ho una visione pessimista del mondo, ma non dell'uomo. Ci sono sempre state delle tragedie nella storia umana, ma il singolo di fronte a certe cose può sempre dire no, io non ci sto". (ANSA) ...