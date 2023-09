The Palace a Venezia80 | Roman Polanski rimane in superficie senza sfiorare mai la polemica sociale recensione

Leggi su optimagazine

(Di sabato 2 settembre 2023) Un’umanità variopinta ed eccentrica passa il Capodanno insieme in The, nuovo film di, di nuovo al Lido dopo L’Ufficiale e La Spia nel 2019. L’idea di fondo sembra quella di una commedia degli eccessi o satira politica, ma ciò che emerge è un risultato scarno e non efficace, che non raggiunge mai il tono polemico. Il TheHotel è uno straordinario albergo di lusso, situato tra le alpi innevate della Svizzera. Il rigido ma sempre disponibile direttore si prepara a festeggiare al meglio il Capodanno del 2000, e incita i suoi dipendenti a impiegare tutte le loro forze per essere impeccabili e mettersi al servizio dei loro ospiti. Sempre e comunque. Anche in situazioni spiacevoli. E’ il 31 dicembre 1999 e l’idea della fine del mondo e del Millennium Bug spaventa quasi tutti. Intanto i ...