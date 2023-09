Terra Amara torna il sabato dal 2 settembre 2023

CANALE 5 Beautiful : 0.000.000 telespettatori, share 0.00 % ;: 0.000.000, spettatori con il 0.00 % ; La Promessa : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di auditel; My Home My Destiny : 0.La puntata del 3 settembre 2023 diseguirà anzitutto Mujgan , alle orecchie della quale arriva la voce che Zuleyha , davanti alle altre donne di Çukurova, ha accusato Behice di essere coinvolta nella morte di Hunkar . Non ...Le anticipazioniche arrivano dalla Turchia ci svelano che Züleyha reagirà molto male quando verrà a sapere che Demir l'ha tradita con Umit . La Altun proverà a far confessare al padre di sua figlia il ...

Replica Terra Amara in streaming, puntata del 1° settembre 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Lei è la moglie di un protagonista di Terra Amara: bellissima e irresistibile, somiglia alla moglie che ha sul set. Ormai, Terra Amara, è la soap straniera più seguita di sempre. Le avventure dei ...Nelle prossime puntate Terra Amara assisteremo al ritorno di fiamma tra Zuleyha e Demir, una riconciliazione che non sarà tutta rose e fiori.