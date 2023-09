Terra Amara | anticipazioni trama 3 settembre | Mujgan accusa Zuleyha per l' aggressione a Behice

(Di sabato 2 settembre 2023) Ecco ledelladidella puntata in onda domenica 3alle 14:25 circa su Canale 5. Ecco ledelladiche torna in scena domenica 32023 intorno alle 14:25 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cuie Demir scopre di essere stato derubato della dichiarazione di Yilmaz. La storia di, la protagonista di questa serie, è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi. Prima di svelare quello che vedremo il 3, facciamo un rapido recap della puntata di sabato 2 ...

... Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.429.000 spettatori (17.6%); Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.478.000 telespettatori (20.5%); Canale 5:ha raccolto 2.491.000 ...CANALE 5 Beautiful : 0.000.000 telespettatori, share 0.00 % ;: 0.000.000, spettatori con il 0.00 % ; La Promessa : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di auditel; My Home My Destiny : 0.La puntata del 3 settembre 2023 diseguirà anzitutto Mujgan , alle orecchie della quale arriva la voce che Zuleyha , davanti alle altre donne di Çukurova, ha accusato Behice di essere coinvolta nella morte di Hunkar . Non ...

Lei è stata la moglie di un protagonista di Terra Amara: parliamo proprio di lui MovieTele.it

Sembra proprio che quest'anno Silvia Toffanin ospiterà a Verissimo Murat Unalmis, l'attore che interpreta Demir di Terra Amara.La soap opera Terra Amara prosegue con la propria messa in onda su Canale 5 anche nei giorni 9 e 10 settembre. Nel corso degli episodi ad oggetto ci sarà una svolta particolare all'interno della vita ...