Tennis | Volandri | “Berrettini? L’infortunio non ci voleva Difficile che recuperi per la Davis”

(Di sabato 2 settembre 2023) Filippo, exta e capitano dell’Italia di Coppa, ha parlato ai microfoni di Superdelrimediato da Matteoagli US Open 2023: “Non ci. Stava tornando ad avere priorità importanti e cambiando qualcosa anche nel quotidiano. Si è fatto male per caso, senza commettere errori“.ha poi aggiunto: “Qualche giorno fa mi aveva detto ‘Lami farà bene’. Attendiamo l’esito della risonanza magnetica. Sarei molto sorpreso che possa esserci a Bologna“. Sul nome del sostituto, invece: “Sonego sarà a Bologna e avrò la possibilità di cambiare 3 giocatori fino alle 11 del giorno prima del primo match. Sarà una squadra molto allargata, ne aggiungerò altri oltre a Lorenzo“. ...

lascia intendere che ci potrebbe essere spazio anche a Lorenzo Sonego, e parla di una squadra "allargata" per Bologna. Certo è evidente l'umano dispiacere per l'infortunio di Berrettini, che ...Per Feliciano Lopez, l'Italia di Filipposi candida alla vittoria finale, sebbene ci sia un punto interrogativo su Matteo Berrettini, dopo il brutto infortunio subito a New York. 'L'Italia ...si ritrova a rivivere a un anno di distanza uno scenario simile a quello di un anno fa, in occasione delle fasi finali di Malaga. Allora Berrettini usciva dall'infortunio al piede durante la ...

Infortunio Berrettini, Volandri ammette: "Difficile vederlo in Davis a ... SuperTennis

"E' difficile oggi pensare di vedere Matteo Berrettini in Coppa Davis a Bologna". Prudente e realista il capitano Filippo Volandri, ospite negli studi di SuperTennis, non esprime verdetti definitivi ...Il nuovo direttore delle fasi finali della Davis Cup elogia l'azzurro e punta tutto sull'Italia in ottica Davis Cup ...