Tennis | Us Open | Norrie ko in tre set e Arnaldi agli ottavi**

(Di sabato 2 settembre 2023) New York, 2 set. - (Adnkronos) - Matteoavanzaottavi di finale dello Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. L'azzurro, numero 61 del mondo, supera il britannico Cameron, numero 16 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-3 in un'ora e 57 minuti.

La bella notizia arriva dal campo 17: Matteo Arnaldi, sanremese di 22 anni e cinque mesi, approda agli ottavi di finale degli US Open per la prima nella sua vita ed è il nono tennista azzurro della storia a riuscirci. Ha battuto in tre set Cameron Norrie: 6 - 3, 6 - 4, 6 - 3 in poco meno di due ore dimostrando di aver ...

